HUGO PÊCHEUR et ALIZON DEFRANCE LE PETIT REPUBLIQUE Paris, samedi 17 février 2024.

HUGO PÊCHEUR et ALIZON DEFRANCEUn parisien en mal d’amour, une bordelaise dépressive, Hugo Pêcheur et Alizon Defrance vous embarquent dans leur univers.S’il y a une chose à savoir sur Hugo, c’est que toutes les décisions qu’il prend dans la vie, c’est pour avoir l’amour des femmes. Toutes les femmes doivent tomber amoureuses de toi lui souffle l’enfant qu’il était (enfin qu’il est toujours… ). Parviendra-t-il à ses fins ?Quant à elle, Alizon prend toutes ses décisions en fonction des saisons : un hiver un peu long et c’est toute une vie remise en question. Ils ont 30 minutes chacun pour vous transporter entre blagues, anecdotes farfelues et questions de vie existentielles.

Tarif : 15.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 18:00

