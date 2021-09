Hugo Barriol Aubigny-sur-Nère, 25 septembre 2021, Aubigny-sur-Nère.

Hugo Barriol 2021-09-25 – 2021-09-25

Aubigny-sur-Nère Cher

En 2017, on découvrait le folk d’un jeune homme dont la première scène avait été le métro parisien. Un premier EP 5 titres, dont est extrait le délicat “On The Road” a installé un univers singulier porté par la voix chaude d’Hugo Barriol, sa guitare sèche et ses textes à fleur de peau. Telle la photographie argentique dont il admire le grain quasi palpable, les chansons d’Hugo Barriol nous transportent dans un univers proche du nôtre mais intemporel, d’un continent à un autre, du pavé parisien au sable californien. Son album “Yellow” propose des mélodies délicates et rythmées.

Chanson Folk.

