Hugo Afettouche & Tetralyre, une soirée groove au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Nu Jazz, jazz fusion — Du souk de Marrakech à une Inde survoltée, en passant par l’Israël ou la Serbie, vos oreilles et votre imaginaire seront entre les mains de TetraLyre.

« Tetralyre », un projet dont le nom fait référence à une espèce d’oiseau un peu curieux, livre des anecdotes de tournées aux influences jazz fusion, groove et parfois un peu rock, s’il fallait tenter de les confronter.

C’est à la recherche d’ouvertures et de dynamiques sonores nouvelles que les claviers numériques modulent les tonalités et les distordes. Le saxophone et la basse, agrémentés de pédales d’effets, teintent une ambiance sonore colorée, accompagnée d’une rythmique physique au plumage vibrant.

Ce bain d’harmonies électrifiées illustre des paysages qui invitent à l’immersion dans des territoires insolites. « Hugo Afettouche & Tetralyre » est un récit de souvenirs qui, au vu des narrateurs, ne manque pas de surprises, d’humour mais surtout de groove.

Hugo Afettouche : saxophone tenor, effets

Allister Thepault : voix, clavier

Thomas Braganti : basse

Maxime Aigon : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/124

38riv