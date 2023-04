[Animation nature] Balade Nos sens à la tombée de la nuit Place Roncaro, 24 juillet 2023, Hugleville-en-Caux.

A la tombée de la nuit, les animaux nocturnes s’éveillent. Venez jouez avec vos sens pour apprendre à découvrir le mode de vie de ces animaux.

2023-07-24 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-24 23:00:00. .

Place Roncaro

Hugleville-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



At nightfall, nocturnal animals awaken. Come and play with your senses to learn about the way of life of these animals

Al anochecer, los animales nocturnos se despiertan. Ven a jugar con tus sentidos para conocer el modo de vida de estos animales

Wenn die Nacht hereinbricht, erwachen die nachtaktiven Tiere. Spielen Sie mit Ihren Sinnen und lernen Sie, die Lebensweise dieser Tiere zu entdecken

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville