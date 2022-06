Hugh Coltman et MatthisPascaud : Night Trippin, 12 janvier 2023, .

Hugh Coltman et MatthisPascaud : Night Trippin



2023-01-12 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-12

4 15 . Ancien leader du groupe de blues-rock anglais the Hoax, le plus frenchie des crooners anglais a côtoyé des artistes prestigieux comme John Lee Hooker, B.B. King ou encore Buddy Guy et aime à faire partager ses enthousiames. Artistes accomplis, réunissant sons chauds et entraînants du blues de la Louisiane, percussions dansantes et voix envoûtante, Hugh Coltman et Matthis Pascaud nous promettent une soirée mémorable.

Hugh Coltman et Matthis Pascaud rendent un hommage vibrant à une légende du jazz de la Nouvelle-Orléans, Malcom John Rebennack alias Dr John, the Nighttripper dans sa période sixties

. Ancien leader du groupe de blues-rock anglais the Hoax, le plus frenchie des crooners anglais a côtoyé des artistes prestigieux comme John Lee Hooker, B.B. King ou encore Buddy Guy et aime à faire partager ses enthousiames. Artistes accomplis, réunissant sons chauds et entraînants du blues de la Louisiane, percussions dansantes et voix envoûtante, Hugh Coltman et Matthis Pascaud nous promettent une soirée mémorable.

dernière mise à jour : 2022-06-13 par