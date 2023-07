Coupe du Monde FIS de Ski de Bosses 2023 Huez, 15 décembre 2023, Huez.

Huez,Isère

Les meilleurs freestylers du monde entier seront là pour vous offrir un spectacle hors du commun !

L’Alpe d’Huez vous donne de nouveau rendez-vous les 15 et 16 décembre 2023 pour un week-end d’exception..

2023-12-15 fin : 2023-12-16 . .

Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



The best freestylers from around the world will be there to offer you an extraordinary show!

Alpe d’Huez invites you again on December 15 and 16, 2023 for an exceptional weekend.

Los mejores freestylers del mundo estarán allí para ofrecer un espectáculo extraordinario

Alpe d’Huez le espera los días 15 y 16 de diciembre de 2023 para un fin de semana excepcional.

Die besten Freestyler aus der ganzen Welt werden dort sein, um Ihnen ein außergewöhnliches Spektakel zu bieten!

L’Alpe d’Huez lädt Sie am 15. und 16. Dezember 2023 erneut zu einem Wochenende der Extraklasse ein.

Mise à jour le 2023-07-13 par Alpe d’Huez Tourisme