Les Cyclos du cœur, 21 juin 2023, .

Les Cyclos du cœur 2023



En 2019 pour ses 50 ans, Jean Michel Zecca avait réussi le défi fou de se préparer afin de gravir le Mont Ventoux au profit du Télévie..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-24 . .

Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



The 2023 Heart Cycles



In 2019 for his 50th birthday, Jean Michel Zecca had succeeded in the crazy challenge of preparing to climb Mont Ventoux for the benefit of Télévie.

El Cyclos du Cœur 2023



En 2019, con motivo de su 50 cumpleaños, Jean Michel Zecca logró el loco reto de prepararse para escalar el Mont Ventoux en beneficio de Télévie.

Die Cyclos du c?ur 2023



Geburtstag im Jahr 2019 hatte Jean Michel Zecca die verrückte Herausforderung gemeistert, sich vorzubereiten, um den Mont Ventoux zugunsten des Télévie zu besteigen.

