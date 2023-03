Prévention des risques pour sécuriser son activité agricole huetres Montagnac-sur-Auvignon Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Prévention des risques pour sécuriser son activité agricole huetres, 9 mars 2023, Montagnac-sur-Auvignon. Prévention des risques pour sécuriser son activité agricole Jeudi 9 mars, 14h00 huetres Démonstrations pratiques sur une exploitation agricole, avec l’intervention d’un conseiller en prévention pour prévenir les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle (chute de hauteur, glissade, renversement de tracteur, etc…)

Un échange interactif est prévu afin de détecter les principaux risques d’accident du travail sur une exploitation agricole et étudier les meilleurs moyens de s’en prémunir. huetres Meules Montagnac-sur-Auvignon 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T14:00:00+01:00 – 2023-03-09T16:30:00+01:00

