Le flamenco et le jazz prennent leurs sources aux marges de la société, et en racontent les peurs, les espoirs, les déceptions, les joies, dans les rythmes et les chants d’esclaves africains déportés aux Amériques, ou dans les danses des gitans échoués en Andalousie. On y trouvent mêlés d’un côté les cultures qui cohabitaient alors en Espagne, et de l’autre la tradition africaine et celle déjà métissée du nouveau monde.

Huellas (« empreintes » en espagnol) est un hommage, vibrant et vivant, à ces deux cultures, avec Mélodie Gimard, pianiste de flamenco-jazz française établie à Barcelone, Clara Higueras, danseuse de flamenco traditionnel et contemporain et une chanteuse de flamenco.

Huellas est une création conçue pour la Biennale d’Art d’Aix-en-Provence / Une Cinquième saison. Pour cette occasion, Clara Higueras veut établir un dialogue entre le flamenco et le jazz, entre le corps, la voix et le piano.

