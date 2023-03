ne laisse pas de troubler méandres, 9 avril 2023 14:00, Huelgoat.

Avec une grande attention et bienveillance aux rencontres — de lieux, d’histoires, de personnes — Annabelle Amoros et Stéven Pennanéac’h cherchent à rendre compte d’un monde, certes inquiétant, mais également traversé de rêves, d’imaginaires, de tout ce que les hommes mettent en partages, en conversations, en récits. Un monde dont ils font partie, dont ils sont proches.

Cette manière de tout prendre en compte — ce qui relève de l’émotion, de la pensée, de l’imaginaire, ce qui est là, ce qui ne l’est plus, ce qui semble advenir — pourrait nous permettre de regarder le monde en face, là où toutes les coordonnées de l’expérience habituelle s’effondrent, de réinventer des rapports à l’enfance, à la mémoire, au désir, et ainsi de retrouver, paradoxalement, un rapport plus réel au monde. Chacun à sa manière, sans le dire, est engagé dans notre temps.

Les films d’Annabelle Amoros, tout comme les peintures de Stéven Pennanéac’h, représentent un univers qui semble familier, mais « ne laissent de troubler. Et bientôt l’on s’y perd, parce qu’à zigzaguer entre les figures ainsi exposées, personnages, paysages, constructions, objets, ce que notre regard finit par entrevoir semble moins rassurant. Alors on commence en général à se raconter des histoires. » (Philippe Guéguen, 2015)

Annabelle Amoros (vidéaste, photographe) www.annabelleamoros.com

Née en 1987. Vit et travaille en France. Diplômée de l’École d’Art de Metz (2012), de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles (2014), et du Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains (2018).

Stéven Pennanéac’h (peintre, verrier) www.ddabretagne.org/fr/artistes/steven-pennaneach

Né en 1971. Vit et travaille à Pont-Croix. Formation : 1990-1991 : École des Beaux-Arts de Poitiers / 1992-1993 : École des Beaux-Arts de Quimper. Représenté par les galeries Réjane Louin (Locquirec) et Improbable jardin (Lorient)

méandres 27 rue du Pouly, 29690 HUELGOAT Huelgoat 29690 Finistère