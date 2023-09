foire aux plantes les arbres du monde au Huegoat Huelgoat Catégories d’Évènement: Finistère

foire aux plantes les arbres du monde au Huegoat Huelgoat Dimanche 15 octobre, 10h00 Foire aux plantes le 15/10/23 à l Arboretum d Huelgoat lieu dit le poerop,venez nombreux découvrir une grand choix de plantes sur les stands des pépiniéristes venus du 22/29/56 pour l occasion,sans oublier les stands des artisans,les animations musicales,la restauration sur place. les arbres du monde au Huegoat le poerop 29690 HUELGOAT Huelgoat 29690 Finistère

