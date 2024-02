Hudros, d’eau et de béton Photographies de Patrick Rimond Galerie d’art et atelier L’Escalier Auxerre, vendredi 8 mars 2024.

Hudros, d’eau et de béton Photographies de Patrick Rimond Galerie d’art et atelier L’Escalier Auxerre Yonne

L’Escalier, 4 rue de l’Yonne, 89000 Auxerre | Ouvert vendredi, samedi 14h-19h / dimanche 14h-18h / sur rdv

contact@galerielescalier.com | +33 6 63 44 57 53 | www.galerielescalier.com | Instagram @galerielescalier

La série Hudros est née d’une fascination sensorielle, créée par l’opposition d’une eau à l’aspect

cristallin avançant enserrée dans un conduit de béton brut et inerte. D’un coté il y a la vie, avec la

fraîcheur de l’eau, en perpétuel mouvement, et de l’autre, il y a l’inanimé, avec un béton statique

et altéré par le temps. Opposés mais interdépendants, ils oeuvrent à un but commun ; ils sont

l’illustration de la dualité yin et yang. L’accès physique à ce précieux flux d’eau potable qui s‘écoule

sur des centaines de kilomètres se fait sans contrainte et procure pour un urbain un sentiment

de liberté.

J’envisage le paysage de manière directe et subjective. Les photographies sont des captures

de l’existant sans mise en scène ni utilisation de procédés pictorialistes. C’est la relation ou la

distance entre moi et chaque scene que j’éprouve. Je me projette sur la partie du paysage que

j’ai choisie et je cadre à la recherche d’une sensation d’apaisement. Je la trouve dans l’équilibre

de la composition. Mon regard sur le lieu est d’abord abstrait comme dans l’approche de Toshio

Shibata sur les ouvrages de béton au Japon. J’y vois un ensemble de formes, de couleurs, de

matières, d’ombres et de lumières que j’agence jusqu’à obtenir une impression d’harmonie. C’est

avec l’envie de révélation de l’ordinaire que je pars à la rencontre du monde, en pleine conscience

et dans une totale implication de ce que je suis.

La clarté et la sensation de lenteur qui émanent des images invitent à la contemplation. Chaque

photographie est d’abord un territoire visuel en soi dans lequel s’exprime mon rapport sensible

au monde. Bien sûr, ce regard personnel n’efface pas le caractère documentaire de Hudros et

permet la découverte subjective d’un patrimoine centenaire.

Site web https://www.patrickrimond.com/hudros.html EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-05-09

Galerie d’art et atelier L’Escalier 4 Rue de l’Yonne

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@galerielescalier.com

L’événement Hudros, d’eau et de béton Photographies de Patrick Rimond Auxerre a été mis à jour le 2024-02-21 par COORDINATION YONNE