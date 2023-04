Huchard et Daldosso Le Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Huchard et Daldosso Le Melville, 13 juin 2023, Paris. Le mardi 13 juin 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Ce duo de musiciens exceptionnels vient mêler ballades mélancoliques et swing pour le bonheurs du public. Noe Huchard, est un jeune pianiste de Jazz (ne en 1999) de plus en plus present sur la scene hexagonale. Il commence la musique a l’âge de 3 ans et prend ses premieres lecons de piano classique. Muzaffar Abdullah, concertiste Malaisien vivant a Paris, sera son professeur de piano classique pendant plus de 10 ans. A l’adolescence, parallelement, Noe commence a travailler le jazz. Recompense par le conservatoire du Val Maubuee a Noisiel (DEM mention Tres Bien a l’Unanimite avec les Felicitations du jury) il integre ensuite le CRR de Paris (ou il etudie notamment avec Paul Lay, Emil Spanyi, Pierre Bertrand… ), avant de rentrer en 2017 au departement jazz du CNSMD de Paris . Depuis, il multiplie les rencontres musicales en tout genre: en novembre 2018, il participe a une tournee en Argentine avec le Quartet du percussionniste Minino Garay, et fait partie de la premiere edition du DiVino Festival International Music a San Rafael de Mendoza avec notamment Jacky Terrasson, Pierre Bertrand, Stephane Belmondo… En Avril 2019, Il participe a une tournee au Mexique avec le groupe “Caja Negra” du saxophoniste Pierre Bertrand. Tres pre_sent dans les clubs Parisiens, on peut le voir jouer, entre autres, avec Rick Margitza, Nicolas Folmer, Thomas Bramerie, Jon Boutellier, Pierrick Pedron, Eric Seva, Line Kruse, Riccardo Del Fra, Stephane Guillaume, le Zoot Collectif, Guilhem Flouzat… Il se produit egalement dans de nombreux festivals en tant que Sideman, ou avec ses projets: Jazz a St- Germain-Des-Pres, Touches de Jazz, Jazz a Cauderan, Ocus Pocus (La Reunion), Ferte Jazz Festival… Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact :

Huchard et Daldosso

