Epitech Rennes, le mercredi 17 mars à 10:30

Notre étudiant de 3e année Phil anime un workshop sur CLion, l’IDE (Environnement de Développement intégré) en langage C/C++ de JetBrains. Il fera découvrir à nos étudiant.e.s comment analyser, refactorer, debugger et bien plus grâce à cet IDE qui fait bien plus que de l’édition de code. Workshop à distance Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

2021-03-17T10:30:00 2021-03-17T11:30:00

