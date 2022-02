Hubris. + where mermaids drown @ La Cave à Rock, Toulouse La Cave à Rock, 19 mai 2022, Toulouse.

Hubris. + where mermaids drown @ La Cave à Rock, Toulouse

La Cave à Rock, le jeudi 19 mai à 20:00

Post:Scriptum et La Cave à Rock présentent: ★ Hubris. (Fribourg/Suisse – post-rock) Nos chers Suisses sont de retour avec leur album Metempsychosis enfin sorti. Un superbe équilibre de post-rock épuré, de metal progressif et de notes de musique électronique, à la fois doux et percutant. Un régal ! [http://www.hubrisband.com](http://www.hubrisband.com) [https://www.youtube.com/watch?v=l3LSJhJDh4w](https://www.youtube.com/watch?v=l3LSJhJDh4w) [https://hubrisband.bandcamp.com/](https://hubrisband.bandcamp.com/) FFO: Jakob, Tides of Man, Jon Hopkins ★ where mermaids drown (Lyon – post-rock) Quartet lyonnais récemment formé mais déjà expérimenté, ils viendront nous présenter leur premier EP « And the raging winds do blow », post-rock volontairement émotionnel, puissant et dramatique. [https://wheremermaidsdrown.bandcamp.com/](https://wheremermaidsdrown.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/wheremermaidsdrown](https://www.facebook.com/wheremermaidsdrown) [https://www.youtube.com/watch?v=3jHE8cnasTk](https://www.youtube.com/watch?v=3jHE8cnasTk) [https://www.youtube.com/watch?v=orqthhi7sIY](https://www.youtube.com/watch?v=orqthhi7sIY) FFO: This Will Destroy You, Mogwai, Caspian ✘ Entrée : Sur place, 5€ ou plus ✘ Portes : 20H Pas de CB au guichet

5€ ou plus

Hubris de retour à Toulouse en compagnie de where mermaids drown

La Cave à Rock 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T23:59:00