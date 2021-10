HUBRIS – Les rendez-vous NewImages Forum des images, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 19h à 21h

payant

La saison des rendez-vous NewImages ouvre avec “Hubris” où Marie Polo offre à son audience une expérience inédite de catharsis collective. Le dispositif immersif croise performance originale entre cinéma et théâtre structurée comme une séance de sophrologie et interactions directes entre l’artiste et le public.

Au croisement du cinéma et du théâtre immersif, HUBRIS est présenté en avant-première, jeudi 7 octobre à 19h, au Forum des images dans le cadre des rendez-vous NewImages, dédiés aux nouveaux formats de création et nouvelles pratiques artistiques.

Long métrage écrit, réalisé et produit par Marie Polo, HUBRIS traite de traumatisme et de guérison grâce à la sophrologie (une combinaison de méditation, respirations et techniques de relaxation à travers des visualisations). Le film est structuré telle une séance de sophrologie pendant laquelle les spectateurs entrent dans différentes nappes de mémoire sensorielle d’Alice, jeune femme profondément affectée physiquement et mentalement par un traumatisme dont elle n’a aucun souvenir visuel. Bande-annonce du film

Le dispositif immersif d’HUBRIS se déploie au travers d’une performance acousmatique, des interactions directes entre les acteurs du film et le public ainsi qu’une reconstitution de certaines scènes clés. Le processus de guérison vécu par le personnage principal devient alors une expérience de catharsis collective, offrant une immersion sensorielle et émotionnelle puissante. Teaser de la performance au Forum des images.

HUBRIS a été présenté au KINDL Center for Contemporary Art à Berlin en 2020, au cours des festivals de la Berlinale (cinéma) et Transmediale (art, culture et technologie). Croisant les genres indie rock, dream pop et musique électronique, le compositeur et sound designer Paul Behnam signe la musique originale du film HUBRIS.

Spectacles -> Théâtre

Forum des images 2 rue du Cinéma Paris 75001

4 : Les Halles (54m) 4 : Étienne Marcel (286m) Bus Coquillières Les Halles



Contact :Forum des images 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages/ https://twitter.com/forumdesimages0144766300 contact@forumdesimages.fr

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Insolite;Geek;Cinéma

Date complète :

2021-10-07T19:00:00+02:00_2021-10-07T21:00:00+02:00

hubris