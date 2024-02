HUBRIS LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, samedi 10 février 2024.

Plongez au coeur de la guerre de Troie où l’orgueil défie les dieux et éprouve les hommes. HUBRIS est une pièce contemporaine révélant une voix plus intime aux mythiques figures grecques tout en libérant celles de ces femmes méconnues. Une expérience théâtrale épique explorant les limites de l’humanité. La victoire de la Grèce sur Troie ne peut se faire sans Achille et ses Myrmidons ; les meilleurs guerriers de la Grèce. Or, c’est aussi à Troie que le meilleur des grecs périra. Thétis le sait, son fils va mourir. Alors qu’elle agit dans l’ombre pour le soustraire à son funeste destin, Chryséis soutenue par le dieu Apollon abat une peste ravageuse dans le camp grec. Achille se retire de la guerre, humilié par l’enlèvement de sa bien aimée Briséis. Mais Patrocle, ne supportant plus de voir ses frères périr au front, mettra tout en œuvre pour le raisonner. Pendant ces dix ans de guerre, l’armée d’Agamemnon s’est édifiée en une véritable cité avec ses propres règles, sa propre hiérarchie et ses propres querelles. L’hubris des dieux peut-il attaquer le cœur des hommes ?De Clara Jauvart-LacosteAvec Cécile Garnier, Hélène Dieulot, Nastia Bagaeva, Corentin Gerold, Neslon Mitchell,mise en scène Clara Jauvart-LacosteLumières Ugo Bussi Durée 1h30

Tarif : 12.00 – 32.85 euros.

Début : 2024-02-10 à 21:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75