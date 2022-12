Hubris. + Horion + Guest L’international, 25 février 2023, Paris.

Le samedi 25 février 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Sur place : 7 EUR

L’Inter présente

HUBRIS.

Hubris. est un groupe de post-rock suisse originaire de Fribourg. Formé en 2014, le quatuor instrumental se caractérise par son style original qui mêle une touche expérimentale de post-rock, une ambiance electro et quelques éléments de la scène métal.

HORION

Si Horion désigne un coup violent en vieux français, le groupe n’en est pas avare !

Fort de mélodies et rythmiques jouant tour à tour avec les styles du postrock, mathrock et post-metal, le trio délivre un univers musical intense et énergique.

Après un premier EP : Monorchide et 3 ans de tournées et concerts, le groupe s’apprête a sortir un second EP, début 2023.

+ guest

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/5n8vEcNT1 https://fb.me/e/5n8vEcNT1 https://my.weezevent.com/hubris-horion-guest?

Hubris. + Horion + Guest