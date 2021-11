Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime HUBERT LENOIR Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

HUBERT LENOIR Le 106, 30 avril 2022, Rouen. HUBERT LENOIR

Le 106, le samedi 30 avril 2022 à 20:00

Hubert Lenoir est un chanteur, compositeur, producteur, acteur, promeneur de chien et fleuriste qu’on aime qualifier de polarisant. Peut-être parce qu’il refuse les étiquettes, qu’il préfère évoluer au-delà des codes, qu’il danse de façon très suggestive, ou peut-être, tout simplement, parce qu’il fait les choses à sa façon et qu’il s’en crisse un peu dans le fond.

Location 15.5 € / Guichet 18.5 € / Réduit 12.5 € / Abonnés 4 €

Pop Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen