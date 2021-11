Hubert Lenoir La Vapeur, 22 avril 2022, Dijon.

Hubert Lenoir

La Vapeur, le vendredi 22 avril 2022 à 20:30

**Hubert Lenoir** (CA) Hubert [Lenoir] est un chanteur, compositeur, producteur, acteur, promeneur de chien et fleuriste qu’on aime qualifier de polarisant, peut-être parce qu’il refuse les étiquettes, qu’il préfère évoluer au-delà des codes, qu’il danse de façon très suggestive, ou peut-être, tout simplement, parce qu’il fait les choses à sa façon et qu’il s’en crisse un peu dans le fond. Après « Darlène » son premier projet en 2018 — on se souvient de sa prestation remarquée à Dijon lors du Festival GéNéRiQ — l’artiste est retour avec « Pictura de Ipse : musique directe » une oeuvre extrêmement personnelle et honnête, comme un portrait sonore de lui-même, construite sur 2 ans de changements, de succès, de chaos et de controverses, d’étourdissements. **Proposé par La Vapeur** Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/hubert-lenoir-220422](https://www.lavapeur.com/programme/hubert-lenoir-220422)

De 5.50 à 15€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T23:59:00