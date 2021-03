Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime « HUBERT HITS » : VOTRE CHANSON À DOMICILE ! Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

« HUBERT HITS » : VOTRE CHANSON À DOMICILE ! 2021-03-20

Fécamp Seine-Maritime En manque de spectacle ?

Besoin de rire ? De chanter ? De danser ?

Nous avons le remède : « Hubert Hits », le joyeux service de livraison de chanson du groupe Air en Tête B.T.P ! Commandez auprès du Passage le tube de votre choix (chanson, rap, variété…) pour vous ou un proche : les cinq musiciens viennent devant votre domicile l’interpréter ! Pour participer, il est indispensable de :

– Se faire livrer sa chanson à Fécamp.

