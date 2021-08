Marseille le Silo Bouches-du-Rhône, Marseille HUBERT FÉLIX THIÉFAINE UNPLUGGED le Silo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

HUBERT FÉLIX THIÉFAINE UNPLUGGED

le Silo, le vendredi 13 mai 2022 à 20:00

Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, Hubert Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule acoustique. Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié quatre de ses musiciens à l’accompagner sur scène. Au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés et une setlist faisant la part belle aux classiques intemporels, à la redécouverte de quelques joyaux méconnus, entre autres réjouissances… L’occasion également de retrouver HFT dans des salles à taille humaine, comme pour un retour à l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus universelle et poétique que jamais.

de 45 à 65€

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T22:30:00

