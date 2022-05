Hubert Félix Thiéfaine – Unplugged…, 13 mai 2022, .

Hubert Félix Thiéfaine – Unplugged…

2022-05-13 – 2022-05-13

45 65 Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, Hubert Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule acoustique.



Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié quatre de ses musiciens à l’accompagner sur scène. Au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés et une setlist faisant la part belle aux classiques intemporels, à la redécouverte de quelques joyaux méconnus, entre autres réjouissances…



L’occasion également de retrouver HFT dans des salles à taille humaine, comme pour un retour à l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus universelle et poétique que jamais.

Hubert Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule acoustique : un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus universelle et poétique que jamais.

