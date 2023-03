Hubert Colau Sextet « VWA LA » SUNSIDE, 27 mai 2023, PARIS.

Hubert Colau Sextet « VWA LA » SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 19:30 (2023-05-27 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Tous ceux qui ont eu l’opportunité d’être accompagné par Hubert Colau connaissent ses talents de rythmiciens et de vocaliste. Son instinct du rythme et sa voix envoutante, qu’il utilise sur scène tel un funambule, font merveille quand il s’agit de partager son univers musical subtil, onirique et spontané. Il partagera la scène avec 6 complices, instrumentistes et chanteurs, tous prêts à se reconnecter spirituellement aux inspirateurs du swing, des polyrythmies, du scat et des chants traditionnels.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

Tous ceux qui ont eu l’opportunité d’être accompagné par Hubert Colau connaissent ses talents de rythmiciens et de vocaliste. Son instinct du rythme et sa voix envoutante, qu’il utilise sur scène tel un funambule, font merveille quand il s’agit de partager son univers musical subtil, onirique et spontané. Il partagera la scène avec 6 complices, instrumentistes et chanteurs, tous prêts à se reconnecter spirituellement aux inspirateurs du swing, des polyrythmies, du scat et des chants traditionnels.

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici