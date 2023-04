Trouver l’équilibre entre notoriété et acquisition de nouveaux clients HUB612 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Trouver l’équilibre entre notoriété et acquisition de nouveaux clients HUB612, 2 mai 2023, Lyon. Trouver l’équilibre entre notoriété et acquisition de nouveaux clients Mardi 2 mai, 19h00 HUB612 Sur inscription Animé par Pauline Raud, avec la présence de Louis HAUBOLDT Growth Hacker chez KORP et Andréa Bollard responsable communication de Mon Petit Placement l’événement abordera les bonnes pratiques et les différentes stratégies à adopter pour allier branding et génération de lead.

Au programme de la table ronde :

– L’importance de la segmentation de marché

– L’utilisation des médias sociaux

– L’orchestration d’une de campagne de relations presse

– La création de campagnes publicitaires efficaces

– La notoriété de l’entreprise

Déroulé de la soirée

– 19h : accueil (places limitées, inscription obligatoire) et mots de bienvenue

– 19h15 : table ronde animée par Pauline Raud avec Andréa Bollard, responsable communication chez Mon Petit Placement et Louis HAUBOLDT, Growth Hacker chez KORP .

– 20h : cocktail dinatoire et réseautage

Inscrivez-vous dès maintenant ! HUB612 90 Cours Lafayette, 69003 Lyon

2023-05-02T19:00:00+02:00 – 2023-05-02T22:00:00+02:00

2023-05-02T19:00:00+02:00 – 2023-05-02T22:00:00+02:00 Local HUB612

Détails Lieu HUB612 Adresse 90 Cours Lafayette, 69003 Lyon Ville Lyon

HUB612 Lyon Métropole de Lyon

