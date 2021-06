Hub sous les étoiles COMPLET espace nature evasion Base nautique et sportive, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Thoissey.

Hub sous les étoiles COMPLET

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à espace nature evasion Base nautique et sportive

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement. Au Centre Social et Culturel Le Tempo, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 4 nuits à la base nautique et sportive du Val de Soâne au bord d’un lac proche de la ville de Mâcon. La région est connue pour ses sorties culturelles, richesses historiques, musées, mais également par les activités sportives que l’on peut y pratiquer. Le séjour se déroulera du 19 au 23 juillet 2021. Il s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans. Le nombre de place étant limité à 7 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes de notre structure, issus du quartier Chevreul-Parc de Dijon. Notre structure a été labellisée en novembre 2019 et n’a pas pu bénéficier pleinement des séjours organisés dans le cadre de ce dispositif du fait de la crise sanitaire. Hors du contexte de crise sanitaire la Fédération Nationale Léo Lagrange organise et coordonne, chaque année, le rassemblement de l’ensemble des « Hub » implantés sur le territoire. Cet évènement regroupe environ 250 jeunes. Cette année en raison des conditions sanitaires le rassemblement national a été annulé. La Fédération a donc demandé aux structures si elles souhaitaient et en avaient la possibilité d’organiser des séjours « Inter hub régionaux ». Six structures de la Fédération Régionale Centre Est ont décidé d’organiser un séjour sous tentes à Thoissey (71). Il regroupera les structures jeunesse de Salins les bains (39), de Dijon (Mansart), Treffort (01), Allinges (74), Saint Triviers de Courtes (01) et Dijon (Chevreul Parc Le Tempo) notre structure. Le séjour sera organisé principalement autour d’activités Sportives, Nautiques, Arts et Culture. S’ajouteront également si besoin des activités Radio, Vidéo, sur l’Environnement local, la Consommation de produits locaux et de bien ou mieux Manger. L’idée de ce séjour est de permettre à des jeunes de partir en vacances et de découvrir de nouvelles activités, acquérir de nouvelles compétences…Mais également le bien être de notre public après cette année et demi de crise sanitaire qui n’a pas aidé nos adolescents. C’est aussi de créer un groupe, car si la situation sanitaire le permet ce même groupe aura la possibilité d’aller en Italie à Turin dans le cadre d’un séjour sur la citoyenneté européenne « Hub citoyen ». Et enfin, de mettre les nouveaux arrivants dans la dynamique de constructions de projets. Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives, culturelles, musicales, et en plein air qui constitueront et des temps d’apprentissage avec activités nautiques et sportives prévues, des ateliers de rap, de danse hip-hop et des veillées collectives.

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

espace nature evasion Base nautique et sportive 2 Rue de la Grande Mademoiselle, 01140 Thoissey Thoissey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T17:59:00