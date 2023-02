Startup & Growth #7, avec le REX de Cyrille REBOUL Jeudi 16 février, 17h30 HUB LIZINE by CBo Territoria

[GRATUIT & OUVERT A TOUS] Startup & Growth #7 : De l'entraide + 1 REX de Cyrille REBOUL (Serial entrepreneur & investisseur) + Apéro avec Makers.re

Startup & Growth , qui se tiendra le jeudi 16 février de 17h30 à 19h au Hub Lizine (ZI La Mare, 8 Rue Pondichery, Sainte-Marie 97438, La Réunion) DIGITAL REUNION a le plaisir de vous convier au prochain, qui se tiendra leau(ZI La Mare, 8 Rue Pondichery, Sainte-Marie 97438, La Réunion) Portée par Lucie SCHWEIZER (Vice-Présidente Entrepreneuriat et Innovation), la commission “Startup & Growth” c’est un rendez-vous mensuel pour la communauté des entrepreneur(e)s du Digital et de la Tech à La Réunion Cet évènement est GRATUIT & OUVERT À TOUS : 17h30 : Présentation de Startup & Growth, de la roadmap, des actus, des avantages pour les adhérents, …

18h-19h : Retours d’EXpérience (REX) d’un.e super entrepreneur.e

19h-… : Apéro en partenariat avec makers.re Pour le REX de cette 7ème édition, nous aurons l’honneur d’accueillir Cyrille REBOUL, Serial entrepreneur et investisseur early stage

Cyrille cumule une riche expérience :

– Lancement de Webedia Brésil (49M de visiteurs uniques/mois, 500 employés, 30M€ de revenus)

- Conseiller économique au Cabinet d’Emmanuel Macron sur l’attractivité économique et l’économie numérique

- Investisseur dans plus de 20 startups (Happydemics, Chance.co, Alegria.group, Billiv, Memorizer, Popwork, La Marque en Moins, Clear Fashion, Champagne EPC…) et 2 exits en 2021 : Leeto (vendu au Groupe UP) & Jour (vendu à Alan) A partir de 19h, RDV chez Cyrille… au Hangar Padel (1min à pied)

