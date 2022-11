Masterclass « Digital Booster » : Transformation digitale, un travail d’équipe avant tout HUB LIZINE by CBo Territoria Sainte-Marie Catégories d’évènement: La Réunion

Masterclass « Digital Booster » : Transformation digitale, un travail d’équipe avant tout HUB LIZINE by CBo Territoria, 1 décembre 2022, Sainte-Marie. Masterclass « Digital Booster » : Transformation digitale, un travail d’équipe avant tout Jeudi 1 décembre, 17h30 HUB LIZINE by CBo Territoria

Gratuit sur inscription

Digital Booster, c'est une série de masterclass réalisées par des professionnels (ce dispositif cible plus particulièrement les TPE-PME et/ou les startups, mais il est ouvert à tous et gratuit)
HUB LIZINE by CBo Territoria
8 Rue Pondichéry, 97438 Sainte-Marie La Mare
La Réunion

Pour cette masterclass sur « Transformation digitale : un travail d'équipe avant tout », Ken TSISANDAINA (Gérant-Fondateur de RED SAMURAI) vous propose un éclairage sur les clés pour :
– Créer une dynamique d'équipe autour de votre projet de transformation digitale.
– Créer un cadre et environnement propice à la collaboration, à l'agilité et l'intelligence collective pour augmenter la chance de réussir votre projet de transformation.
– Créer un alignement stratégique à tous les niveaux de votre organisation pour accompagner votre projet de transformation.

