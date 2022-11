Matinale « Evolution des pratiques de recrutements » HUB LIZINE by CBo Territoria Sainte-Marie Catégories d’évènement: La Réunion

Matinale « Evolution des pratiques de recrutements » HUB LIZINE by CBo Territoria, 30 novembre 2022, Sainte-Marie. Matinale « Evolution des pratiques de recrutements » Mercredi 30 novembre, 09h30 HUB LIZINE by CBo Territoria

Gratuit mais sur inscription

Faire le point sur les évolutions des pratiques de recrutements et échanger sur comment les mettre en œuvre HUB LIZINE by CBo Territoria 8 Rue Pondichéry, 97438 Sainte-Marie La Mare Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion

https://goo.gl/maps/rzKarDrmHEYiPg7J7 Bonjour à tous, Vous visez de recruter prochainement? Vous souhaitez faire le point sur les évolutions des pratiques de recrutement et échanger sur « le comment » les mettre en œuvre ? Digital Réunion et l’Apec ont le plaisir de vous inviter à la matinale « évolution des pratiques de recrutements ». mercredi 30 novembre 2022 de 9h30 à 12h00 HUB Lizine ZI La Mare, 8 Rue Pondichery, Sainte-Marie

2022-11-30T06:30:00+01:00

2022-11-30T09:00:00+01:00

