Masterclass « Digital Booster » : Blockchain et inclusion financière Vendredi 25 novembre, 17h30 HUB LIZINE by CBo Territoria, Sainte-Marie.

Gratuit sur inscription

Digital Booster, c'est une série de masterclass réalisées par des professionnels (ce dispositif cible plus particulièrement les TPE-PME et/ou les startups, mais il est ouvert à tous et gratuit)

https://goo.gl/maps/rzKarDrmHEYiPg7J7 Pour cette masterclass, Georges-Edouard DIAS (Coordinateur des Programmes à HEC Paris) vous propose de répondre à la question « Comment la blockchain permet l’inclusion financière, notamment pour l’économie informelle ?« .

2022-11-25T14:30:00+01:00

2022-11-25T15:30:00+01:00

