Présentation de l’écosystème du jeu vidéo et des passerelles avec les autres industries + REX de Rodolphe Bax, créateur de Taste of Heaven HUB LIZINE by CBo Territoria Sainte-Marie Catégories d’évènement: La Réunion

Sainte-Marie

Présentation de l’écosystème du jeu vidéo et des passerelles avec les autres industries + REX de Rodolphe Bax, créateur de Taste of Heaven HUB LIZINE by CBo Territoria, 22 novembre 2022, Sainte-Marie. Présentation de l’écosystème du jeu vidéo et des passerelles avec les autres industries + REX de Rodolphe Bax, créateur de Taste of Heaven Mardi 22 novembre, 17h30 HUB LIZINE by CBo Territoria

Gratuit sur inscription

DIGITAL REUNION s’associe à Bouftang pour inviter les entreprises et divers acteurs du territoire à (re)découvrir ce secteur et ses opportunités : présentation de la filière + 1 retour d’expérience HUB LIZINE by CBo Territoria 8 Rue Pondichéry, 97438 Sainte-Marie La Mare Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion [{« link »: « https://digitalreunion.com/ »}, {« link »: « https://www.bouftang.fr/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/%E2%9D%87%EF%B8%8Flo%C3%AFc-manglou%E2%9D%87%EF%B8%8F%E2%98%91-230a824b/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/rodolphe-bax-0a59a164 »}, {« link »: « https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/on-a-teste-taste-of-heaven-le-jeu-video-reunionnais-en-finale-de-la-coupe-de-france-1305528.html »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/giovanni-celeste-696198a/ »}]

https://goo.gl/maps/rzKarDrmHEYiPg7J7 A la croisée entre graphisme, code, narration et culture, les Jeux Vidéos sont une opportunité pour La Réunion , dans un contexte économique qui nécessite de se réinventer et sur une île qui subit l’éloignement lié à son insularité Cette industrie n’a cessé de croître, pour atteindre les 180 milliards de dollars à l’échelle mondiale, soit 4 fois l’industrie du cinéma… Loin d’être une difficulté, la période COVID n’a fait qu’accélérer la croissance du secteur DIGITAL REUNION s’associe à Bouftang pour inviter les entreprises et les divers acteurs du territoire à (re)découvrir ces industries et leurs opportunités, à travers :

– 1 présentation de la filière et un échange avec Loïc MANGLOU, Président de Bouftang

- 1 REX (Retour d’EXpérience) de Rodolphe BAX, créateur de Taste Of Heaven RDV le mardi 22 août 2022 de 17h30 à 19h00 au Hub Lizine (ZI La Mare, 8 Rue Pondichery, Sainte-Marie 97438, La Réunion) pour cette commission croisée Porté par Giovanni CELESTE (Fondateur @ Dodorassik Games, VP @ Bouftang & administrateur @ DIGITAL REUNION), cet évènement est ouvert à tous et se poursuivra autour d’un verre à partir de 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T14:30:00+01:00

2022-11-22T16:00:00+01:00 DIGITAL REUNION

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Sainte-Marie Autres Lieu HUB LIZINE by CBo Territoria Adresse 8 Rue Pondichéry, 97438 Sainte-Marie La Mare Ville Sainte-Marie lieuville HUB LIZINE by CBo Territoria Sainte-Marie Departement La Réunion

HUB LIZINE by CBo Territoria Sainte-Marie La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marie/

Présentation de l’écosystème du jeu vidéo et des passerelles avec les autres industries + REX de Rodolphe Bax, créateur de Taste of Heaven HUB LIZINE by CBo Territoria 2022-11-22 was last modified: by Présentation de l’écosystème du jeu vidéo et des passerelles avec les autres industries + REX de Rodolphe Bax, créateur de Taste of Heaven HUB LIZINE by CBo Territoria HUB LIZINE by CBo Territoria 22 novembre 2022 HUB LIZINE by CBo Territoria Sainte-Marie Sainte-Marie

Sainte-Marie La Réunion