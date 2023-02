RETOUR D’EXPÉRIENCE POST CES ET NRF : Quelles innovations pour 2023 ? Conférence par EMMANUEL VIVIER – Hub Institute HUB INSTITUTE, 22 février 2023, Paris.

RETOUR D’EXPÉRIENCE POST CES ET NRF : Quelles innovations pour 2023 ? Conférence par EMMANUEL VIVIER – Hub Institute Mercredi 22 février, 19h00 HUB INSTITUTE

50 euros

Quelles innovations pour 2023 ? Conférence par EMMANUEL VIVIER – Hub Institute

HUB INSTITUTE 29 rue d’Astorg – 75008 Paris Quartier de la Madeleine Paris 75008 Île-de-France

La 5G, la réalité augmentée, les technologies “résilientes”, les véhicules connectés, le Metaverse, l’intelligence artificielle… sont les technologies sur lesquelles il faudra toujours compter pour cette nouvelle édition 2023. Les innovations autour du bien-être, de la santé, du voyage, de la mobilité et de l’habitat intelligent représenteront également une grande part des projets présentés à Las Vegas. La tendance 2022 autour de la résilience persiste donc et se diffuse plus largement dans tous les domaines pour laisser place à la sustainability pour cette édition 2023. Enfin, le poids de l’urgence climatique pèsera cette année, dans les solutions et les décisions.

À New-York, plein feux sur le retail ! Expérience client digitalisée, e-commerce, nouveaux systèmes de paiement, digitalisation des points de vente, méthodes de distribution et supply chain repensées, essor des magasins et pop-up stores automatisés… Les innovations sont nombreuses dans le secteur et méritent toute notre attention chaque année. La NRF dessine les grandes tendances stratégiques pour les retailers.

Cette conférence sera menée comme une visite à 360° de ces deux grands salons et Emmanuel nous présentera les tendances qui rythmeront l’année et inspireront les entreprises pour 2023.

Cofondateur du HUB Institute et de la conférence HUBFORUM, Emmanuel est reconnu comme l’un des experts internationaux de la transformation numérique et du marketing digital. Il conseille depuis 20 ans de nombreuses grandes marques telles que TF1, L’Oréal, Orange, Chanel, P&G, Vinci Energies, Nestlé, Renault, Bouygues, PWC, AirFrance…dans leur stratégie de transformation digitale et de communication 360. Emmanuel a formé plus de 10.000 cadres dans plus de 30 pays lors de plus de 800 conférences. Emmanuel est aussi le coauteur (avec son associé Vincent Ducrey) du « Guide de la Transformation Digitale ».

Cette conférence se tiendra le Mercredi 22 Février 2023 à 19h

HUB INSTITUTE

29 rue d’Astorg – 75008 Paris

Comme très souvent avec HEC Ile-de-France Ouest, un cocktail dînatoire convivial clôturera la soirée.

Attention, nombre de places limité (60)

Dans l’attente de t’y rencontrer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T19:00:00+01:00

2023-02-22T22:00:00+01:00