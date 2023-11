L’Observatoire Data Publica Hub des Territoires Paris, 16 novembre 2023, Paris.

La gestion des données est aujourd’hui au cœur des politiques publiques locales. Dans de nombreux domaines, de la gestion quotidienne des services à la population au pilotage d’actions structurantes en matière de transition énergétique et environnementale, les collectivités s’organisent pour maîtriser des flux de données. Elles en perçoivent l’intérêt stratégique mais aussi la valeur économique et l’importance politique. Les questionnements sont toutefois encore nombreux : nous vous invitons à les analyser et les décrypter, grâce aux résultats de l’Observatoire Data Publica, étayés par la Note de conjoncture « Data, IA et cybersécurité » éditée par la Banque des Territoires et le groupe La Poste.

Que vous soyez élu local, dirigeant ou agent territorial, responsable innovation ou informatique :

Découvrez en avant-première les résultats de la 2ère grande enquête nationale de l’Observatoire Data Publica et ses partenaires, conduite auprès de plusieurs centaines de collectivités

Bénéficiez d’un état des lieux, de pistes de réflexion, de repères utiles de la part des experts de la Banque des Territoires et du Groupe La Poste, et de retours d’expérience concrets de collectivités locales.

2023-11-16T09:30:00+01:00 – 2023-11-16T12:00:00+01:00

