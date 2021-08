Hu_Enter X Airbel Final Le TALUS, 28 août 2021, Marseille.

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Le TALUS

Ceux qui auront vécu ce moment de grâce ultime avec Dj Marcelle sauront, les autres venez !! L’art est un passage, La fête une matière, Ma pratique une excuse. Né d’une volonté de repenser la forme, ainsi que la production des expositions d’arts visuels, ce projet souhaite révéler par un travail in situ, mais nomade, si sa finalité en tant qu’objet culturel lui permettra d’atteindre une expérience naturelle d’avant-garde. Le Hu_Enter Space se donne pour objectif de travailler l’exposition comme une relation temporelle et géographique nouvelle. Souvent guidés par la recherche d’un ailleurs potentiel, l’ensemble des travaux qui y seront exposés développeront, par leur mise en scène, une réflexion plus large sur leur statut d’œuvre d’art ou celui de simple simulacre. Cette proposition utilisant les formes de l’art total vise à montrer la possibilité d’une expérience récréative différente, c’est-à-dire une pratique de la fête non comme échappatoire, mais comme lieu d’ancrage et de création. Une fête, un club, un musée, une galerie à ciel ouvert, le Hu_Enter Space sera cette comparaison ou cette confusion. Le monde de l’art, comme le club, incluent-ils vraiment leurs audiences et permettent-ils vraiment de tisser du lien ? Ou, au contraire, ne galvanisent-ils pas le sentiment d’appartenance à la tribu du bon goût, celle des élus ? Ce projet requiert de rompre avec un triptyque arrivé à bout de souffle, je convoque ici le huis clos – galerie/centre d’art, collectionneur, musée – et espère développer une nouvelle forme de production et expérience des arts visuels par le don d’une partie des oeuvres exposées sous la forme de NFT mais aussi, ultérieurement, sur les oeuvres matérielles elles-mêmes, dans le but de reverser au public une partie des bénéfices générés par leur vente. Un public devenu collectionneur, producteur et acteur du moment vécu, c’est là le cœur du Hu_Enter Space. Ayant une proximité étroite avec l’univers free party rappelant l’énergie de groupes tels que les Spiral Tribe ou celle des Heretik, ce projet, par sa culture d’un nomadisme esthétique assumé, permet de se ré-approprier à la fois les outils de production mais aussi de monstration, tout en privilégiant la production de moments au détriment de la production d’objets. Cette expérience sera avant toute chose – une excuse -, une excuse pour célébrer, une excuse pour créer, une excuse pour être et chasser, comme ultime métaphore de notre condition de simples survivants mais mus par le désir. Par sa construction, ce projet arbore un tout autre rapport à l’art en connectant et libérant un champ des possibles pour la jeune création contemporaine, où la nouvelle relation entre public et artiste peut enfin faire se rencontrer les principaux acteurs et créateurs de ce que nous nommons « œuvre », à savoir la synergie entre les artistes, même visuels, et leurs publics lors d’un moment unique. ▬▬▬▬▬▬ Programme ▬▬▬▬▬▬ Art visuel : Liam Sy Paquemar GRATUIT AVANT 18H Samedi 28/ 15h-23h : Lugal Lanbada Anthem (live) Pastram Kangding Ray Dimanche 29 / 15h-23h : Rorre Ecco Koldd Ended (live) Pretty Sneaky ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ GRATUIT AVANT 18 H Pass 2 jours 16 eur Pass 1 jour 10 eur PREVENTES bientôt en ligne Sélection bar bio et locale Restauration sur place Attention cet événement à lieu au Talus Village, à 100m du Talus Jardin. 623 rue saint-pierre 13012 Marseille Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion à l’association du Hu-Enter Space obligatoire à l’entrée ▬▬▬▬▬ Comment venir ▬▬▬▬▬ Le Talus Village 623 rue saint-pierre 13012 Tram 1: La Boiseraie Bus 12 & 40: Saint Pierre Jeannette Parking gratuit à 200m ▬▬▬▬▬ Covid 19 (MAXI MEGA RELOU) ▬▬▬▬▬ Présence d’une tente de dépistage à l’entrée de l’événement pour ceux qui le souhaitent

10€ la journée ou 16€ les 2 jours

♫♫♫

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-08-28T15:00:00 2021-08-28T23:00:00;2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T23:00:00