le samedi 16 octobre à 15:30

**Le photographe Olivier Miche,** accompagné de notre animatrice, vous emmène découvrir les secrets de Genève lors d’une balade photo automnale. Au programme, des **conseils pour vous guider** dans la photographie des couleurs d’automne mais aussi la découverte de la Ville et ses mystères au travers d’**anecdotes historiques insolites** ! Cette balade originale propose un rapide apprentissage de la photo et de ses fondamentaux au travers de la découverte de lieux sublimés par les couleurs d’automne. A ne pas manquer si vous aimez **la photo et l’Histoire !**

Tarif normal : CH 25.- / Tarif enfant (moins de 16 ans) : CH 15.-

Des bords du Léman aux Bastions, découvrez la Ville et ses mystères tout en profitant des conseils avisés d’un photographe pour réaliser de sublimes clichés sous les couleurs de l’automne. Autre lieu Genève Genève

