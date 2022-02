https://www.facebook.com/events/479023840497358 Le Molotov, 15 avril 2022, Marseille.

Le Molotov, le vendredi 15 avril à 21:30

Le Moulin et Musical Riot s’associent pour vous proposer une soirée réunissant deux artistes prometteurs de la nouvelle scène Hip-Hop Française . En concert pour la première fois à Marseille, la nouvelle pépite Lyonnaise Fahron et la révélation Marseillaise 97Alphon$o seront sur la scène du Molotov le 15/04 pour une date unique en France. 97Alphon$o (FR) Avec une écriture aussi corrosive que romanesque et un flow étonnant qui navigue au gré des codes, 97Alphon$o illustre la seconde vague des nouveaux rappeurs marseillais : sélection des Inouïs du Printemps de Bourges, il écrit et compose sur les productions de THRRN, styliste de l’entertainment lui-même batteur émérite à ses heures, en s’employant à dynamiter quelques clichés pour le fun sans bouder son plaisir à surfer sur cette tendance festive et carrossée qui déferle sur tout l’hexagone depuis la capitale Marseille. Dans un style à la fois débonnaire et volontairement poseur, ses sons mêlent humour noir, trash-talk et lover-rap sur des rampes de kicks imparables, calibrés sur les crossovers de l’époque. Insta -> [https://www.instagram.com/97alphonso/](https://www.instagram.com/97alphonso/) Youtube -> [https://www.youtube.com/watch?v=cu2ccbnJlIQ](https://www.youtube.com/watch?v=cu2ccbnJlIQ) FAHRON (FR/UK) Fahron est un projet né en 2021, de l’ambition commune de deux musiciens lyonnais de proposer un hip/hop à la fois pur et novateur, une musique authentique aux teintes de jazz & soul, portée par de puissantes batteries modernes. Dès leur rencontre, Robinson (auteur/interprète) et Celsius (compositeur/arrangeur) partagent leur amour pour le rap américain, des “drum breaks” new yorkais aux nappes de clavier rhodes californiennes, en passant par les fantaisies vocales de rappeurs du sud du pays, à Atlanta ou à Memphis. Avant même la naissance du projet, ils le savent, celui-ci se doit d’être une fusion de tous ces éléments, presque une rétrospective de cette culture. Celsius développe alors des instrumentales grandioses, luxueuses où la diversité des couleurs et des harmonies est au service des textes de Robinson qui se veulent fédérateur, abordant des thèmes universels tel que l’amour, la confiance, l’obsession et la foi ; vu par le prisme d’un espoir inébranlable, que la musique soit un pansement pour les plaies de ce monde. Ce projet est un pur objet de son époque. Très référentiel et ne cachant pas ces influences, il dégage pour autant une véritable identité, audible après seulement quelques mesures de chaque morceau. Une identité complexe, qui refuse d’être ancré à un bout ou à l’autre du spectre rap, puisant dans l’ancien faire du nouveau. Une identité résolument hip-hop. Fb -> [www.facebook.com/FahronOfficial/](http://www.facebook.com/FahronOfficial/) Insta -> [www.instagram.com/fahr0n/](http://www.instagram.com/fahr0n/) Link -> [https://linktr.ee/WeAreFahron](https://linktr.ee/WeAreFahron) Youtube ->[https://www.youtube.com/watch?v=jd37DQRezH8](https://www.youtube.com/watch?v=jd37DQRezH8) THRRN DJ set warm-up + after

7€ en prévente

Le Molotov 3 Place Cézanne, Marseille 13006 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T21:30:00 2022-04-15T23:59:00