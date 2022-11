AGATHE ROYALE https://www.cado-orleans.fr/saison-2022-2023/, 30 mars 2023, Orléans.

TP : 40 euros / TR : 12 euros

de Jean-Benoît Patricot mise en scène et scénographie Christophe Lidon avec Catherine Jacob, (distribution en cours)

Toute représentation théâtrale est unique et celle-ci sera exceptionnelle ! Avec Agathe Royale, grande diva du théâtre, rien ne se passe comme on l’attend. Ce soir, la coupe est pleine, et c’est sans filtre et avec un humour décapant que la célèbre comédienne va nous dévoiler la face cachée de son monde. Mais, portée par les blessures et les déceptions, l’émotion est là, aussi… Comment quitter sans douleur ce que l’on a adoré ? La voici qui démolit le fameux «quatrième mur», celui qui la séparait jusqu’ici de la vie réelle… la nôtre. Hilarante et implacable, Catherine Jacob trouve en Agathe un rôle à la mesure de son talent et de son énergie.

Christophe Lidon



