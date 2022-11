BELLES DE SCENE https://www.cado-orleans.fr/saison-2022-2023/ Orléans Catégories d’évènement: Loiret

BELLES DE SCENE 16 – 26 mars 2023

TP : 36 euros / TR : 12 euros

mise en scène et scénographie Stéphane Cottin avec Patrick Chayriguès, Stéphane Cottin, Emma Gamet, Vincent Heden, Jean-Pierre Malignon, Sophie Tellier https://www.cado-orleans.fr/saison-2022-2023/ CADO, Boulevard Pierre Ségelle – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Nous sommes en 1661, à Londres. Après dix-huit années de fermeture imposée par la révolution puritaine, les théâtres ouvrent à nouveau, pour le plus grand plaisir des Londoniens assoiffés de divertissement. Mais la loi interdit toujours aux femmes de se présenter sur scène. Jusqu’au jour où…

Une histoire vraie, sensible, cruelle, cocasse et émouvante, qui nous entraîne dans le sillage de personnages hauts en couleur, tour à tour petits et grandioses, mesquins et superbes… Poétiques. Humains.

