MAMAN 19 – 29 janvier 2023 https://www.cado-orleans.fr/saison-2022-2023/

TP : 50 euros / TR : 12 euros

de Samuel Benchetrit mise en scène de l’auteur avec Vanessa Paradis, Samuel Benchetrit, Simon Thomas, Gabor Rassov.

Une femme, le soir de Noël, ferme sa boutique et attend un taxi qui ne vient pas. Un jeune homme passe devant elle, puis revient et lui pose une question qui va changer leurs vies.

Ainsi commence MAMAN, une comédie délicate et subtile, tour à tour drôle et bouleversante, écrite sur mesure par l’écrivain et metteur en scène Samuel Benchetrit pour Vanessa Paradis.

Toujours sur le fil entre comédie et émotion, entre légèreté et profondeur, MAMAN vous fera croire à la providence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T19:00:00+01:00

2023-01-29T16:40:00+01:00