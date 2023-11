Crisix + Dead Winds https://www.fnacspectacles.com/obj/media/FR-eventim/teaser/blank.gif, 12 novembre 2023, https://images2.productserve.com/?w=70&h=70&bg=white&trim=5&t=letterbox&url=ssl%3Awww.fnacspectacles.com%2Fobj%2Fmedia%2FFR-eventim%2Fteaser%2Fblank.gif&feedId=23455&k=aaa3c299ed624d6820aac91e065aff93bf232f89.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) La TAF & BOOMERANG présentent CRISIX + DEAD WINDS – Vendredi 16 février 2024 – Ouverture des portes, du bar et du truck à 19h – CRISIX – (Thrash – Barcelone) Crisix est de retour avec un nouvel album intitulé Full HD. Crisix, originaire de Barcelone, en Espagne, est l’un des jeunes groupes les plus travailleurs de la scène. Leur éthique DIY Leur éthique DIY, leurs performances live extraordinaires et leur message positif les ont amenés à donner des centaines de concerts dans le monde entier. dans le monde entier. Ils ont sorti 5 albums studio. The Menace » (2011), « Rise…Then Rest » (2013), « From Blue to Rest » (2010) et « The Menace » (2011). (2013), « From Blue to Black » (2016), « Against the Odds » (2018), « Crisix Sessions : #1 American Thrash » (2019) et « The Pizza EP » (2021). Leur 6ème album studio Full HD sortira le 15 avril 2022. DEAD WINDS – (Thrash – Montpellier) Dead Winds est un jeune groupe de Thrash Metal originaire de Montpellier, alliant l’énergie et le son old school à une vision de la musique plus moderne en liant diverses influences. Idéal pour les amoureux du pit !

