Bleu Citron Développements (Licence:2-2021-006827) présente CE CONCERT 2TH+ 1ère partie Depuis 2021 et l’obtention de son premier single d’or avec “Ne fuis pas”, 2th à ouvert un nouveau chapitre de sa jeune carrière déjà florissante de succès. Visionnaire entouré d’une équipe éclectique et virtuose allant du son à la vidéo et l’image, 2th sillonne les salles de concert et les festivals où sa nouvelle formule affirmée entre rap et électro transforme les fosses en véritable dance floor. Effigie naissante de ce nouveau genre le projet s’affranchi des comparaisons et rassemble divers publiques en poussant les codes de ces deux genres. Affinant son style aux côtés du producteur Majeur Mineur, qui l’accompagne aussi sur scène et avec qui il travaille sur son premier album, 2th est maintenant en route pour un Olympia après une Cigale pleine à craquer. 2TH Révélé au grand public suite au succès fulgurant de “Ne fuis pas” en 2018, 2TH incarne la nouvelle vague d’un rap aux influences multiples. N’hésitant pas à s’entourer de producteurs tels que Møme, BLV ou encore Bellaire, il prend plaisir à associer sonorités électroniques avec des textes plus conscients et rap. En moins d’un an, tout est allé très vite pour lui : de son premier single à ses premiers concerts sold out, en passant par un planète Rap et un premier EP Rêver plus grand, 2TH ne manque pas de projets. Son dernier en date, Espoir, une Mixtape en 2 parties, démontre toute l’agilité et les connexions qu’il réussit à créer entre électro et rap. Après son retour en début d’été 2022 avec le titre Fais le mouv et une tournée de festivals, 2TH enchaîne fort et annonce une nouvelle tournée pour cet automne avec pour ultime date son concert à Paris, le 12 Janvier à La Maroquinerie. Il accompagne cette nouvelle tournée avec la sortie d’un nouvel EP prévu pour le printemps : intitulé Union, ce projet promet de se démarquer nettement des autres. Plus mature, plus abouti, Matthias s’est entouré d’une nouvelle équipe et dévoile une toute autre facette de lui, avec beaucoup plus d’optimisme et de recul. Actu Nouveau titre Fais le mouv Jeudi 30 Juin

