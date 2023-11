Erik Deutsch & Friends Invitent Victoria Reed https://www.fnacspectacles.com/obj/media/FR-eventim/teaser/blank.gif, 12 novembre 2023, https://images2.productserve.com/?w=70&h=70&bg=white&trim=5&t=letterbox&url=ssl%3Awww.fnacspectacles.com%2Fobj%2Fmam%2Ffrance%2F6e%2F61%2Fpercheye---leo-blomov-tickets_214962_1936506_222x222.jpg&feedId=23455&k=8a4b60ef42239c2baf452d5f5445258e997431e1.

Erik Deutsch claviers, Robby Marshall sax, Benjamin Garci basse, Jeff Boudreaux batterieSpecial guest : Victoria Reed voix Un magnifique plateau d’artistes pour une belle soirée de jazz qui fait vibrer, qui fait voyager, et d’où l’on sort avec le plein d’énergie et d’émotions… Voilà le programme de la soirée ! Erik Deutsch, génie des claviers sélectionné en 2020 dans le top 5 des nouveaux claviers, mêle jazz, funk, R&B et fusion. Pianiste, claviériste, compositeur, chef d’orchestre et sideman, rien n’arrête ce talentueux musicien qui partage son temps entre Brooklyn et Mexico. Le pianiste a passé les deux dernières décennies à se produire et à enregistrer avec des artistes tels que Norah Jones, Charlie Hunter, Shooter Jennings, Rosanne Cash, Steven Bernstein et Theo Bleckmann. En tant que compositeur et chef d’orchestre, les huit albums d’Erik ont été salués par la critique. Il est actuellement le claviériste des Black Crowes.La chanteuse de blues/folk Victoria Reed à la voix remarquable, n’est autre que la fille du célèbre saxophoniste Alto Reed ! Son son est moderne et classique en même temps, sa voix est à la fois rafraîchissante, unique et étrangement familière. Ses chansons, profondément autobiographique, racontent des moments de joie, de peur, de magie, d’amour et de malheur…

