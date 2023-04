WEBINAIRE – Conseil des jeunes : participer au changement sur le territoire ALCOTRA https://bluejeans.com/319375537 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

WEBINAIRE – Conseil des jeunes : participer au changement sur le territoire ALCOTRA https://bluejeans.com/319375537, 23 mai 2023, Lyon. WEBINAIRE – Conseil des jeunes : participer au changement sur le territoire ALCOTRA Mardi 23 mai, 10h00 https://bluejeans.com/319375537 ouvert à toutes et à tous sans inscription WEBINAIRE – Conseil des jeunes : participer au changement sur le territoire ALCOTRA A l’occasion du « Joli mois de l’Europe », l’Autorité de gestion ALCOTRA a décidé de présenter un webinaire, dans le cadre des « Mardis d’infos », sur le Conseil des jeunes et le renouvellement de ses membres pour l’année 2023-2024. L’objectif du « Joli mois de l’Europe » est de mettre à l’honneur, pendant tout le mois de mai, par divers événements (villages européens, débats, d’expositions, de concerts, et plein d’autres encore) l’Union européenne et les milliers de projets et d’initiatives qu’elle porte chaque année et à travers toute la France. Le Programme vous présentera le Conseil des jeunes. Il s’agit du premier Conseil des jeunes avec un rôle consultatif dans la gouvernance d’un Programme européen de coopération transfrontalière. Les jeunes, et l’Autorité de gestion, vous présenteront le fonctionnement et les missions du Conseil. Ce webinaire sera l’opportunité de vous présenter l’appel à candidatures pour le renouvellement du Conseil pour l’année 2023-2024. Tout le monde est invité le mardi 23 mai à 10 heures pour découvrir le Conseil des jeunes, en français et en italien. Ce webinaire sera animé par des membres du Conseil des jeunes et l’Autorité de gestion . Nous vous attendons nombreux le mardi 23 mai de 10 heures à 11 heures ici : https://bluejeans.com/319375537. https://bluejeans.com/319375537 Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://bluejeans.com/319375537 »}] [{« link »: « https://bluejeans.com/319375537 »}] https://bluejeans.com/319375537 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

