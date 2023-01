BRIQUE MARKET#2 HTSM – Brique House, 21 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq.

BRIQUE MARKET#2 Samedi 21 janvier, 11h00 HTSM – Brique House

Friperies, Tattoo & Street Food

HTSM – Brique House 132 Allée des Mannequins Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

La friperie DIMENSION et Brique House prolongent les fêtes et vous convient au Brique Market#2 : un évent dédié à la street culture et à la bonne bouffe ! Quoi de mieux pour commencer l’année ?

Le Brique Market, c’est THE PLACE TO BEER en 2023 pour se mettre à la seconde main. Alors oubliez le Dry January le temps d’une journée (chhht…on ne le dira à personne) et profitez-en pour chiner des pièces uniques et vous faire tatouer !

Sur place, régalez-vous avec de la street food du Nord savoureuse et des bières artisanales. Rendez-vous le samedi 21 janvier à HTSM, la brasserie futuriste de Brique House à La Maillerie (Villeneuve d’Ascq) à partir de 11H



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

