HSBC FRANCE SEVENS 2023 STADE ERNEST-WALLON TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

HSBC FRANCE SEVENS 2023 STADE ERNEST-WALLON, 13 mai 2023, TOULOUSE. HSBC FRANCE SEVENS 2023 STADE ERNEST-WALLON. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 09:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 42.5 à 42.5 euros. HSBC FRANCE SEVENS 2023Le HSBC France Sevens est de retour pour une deuxième édition à Toulouse les 12, 13 et 14 mai 2023.Après le succès de l’édition 2022, la Fédération Française de Rugby et le Stade Toulousain, les supporters sont attendus en nombre pour encourager les équipes de France 7. C’est un weekend 100% rugby à 7 qui attend les supporters au Stade Ernest-Wallon à Toulouse ! Votre billet est ici STADE ERNEST-WALLON TOULOUSE 114 rue des Troënes Haute-Garonne HSBC FRANCE SEVENS 2023



Le HSBC France Sevens est de retour pour une deuxième édition à Toulouse les 12, 13 et 14 mai 2023. Après le succès de l’édition 2022, la Fédération Française de Rugby et le Stade Toulousain, les supporters sont attendus en nombre pour encourager les équipes de France 7. C’est un weekend 100% rugby à 7 qui attend les supporters au Stade Ernest-Wallon à Toulouse !.42.5 EUR42.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu STADE ERNEST-WALLON Adresse 114 rue des Troënes Ville TOULOUSE Tarif 22.0-22.0 lieuville STADE ERNEST-WALLON TOULOUSE Departement Haute-Garonne

STADE ERNEST-WALLON TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

HSBC FRANCE SEVENS 2023 STADE ERNEST-WALLON 2023-05-13 was last modified: by HSBC FRANCE SEVENS 2023 STADE ERNEST-WALLON STADE ERNEST-WALLON 13 mai 2023 Stade Ernest Wallon Toulouse

TOULOUSE Haute-Garonne