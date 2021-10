Howlin’ Jaws • Release Party au Supersonic Records Supersonic Records, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 18h30 à 20h30

gratuit

On fête la sortie du 1er album des Howlin’ Jaws au disquaire !

A l’occasion de la sortie de leur premier album Strange Effect chez Bellevue Music/Modulor, le groupe Howlin’ Jaws vous donne rendez-vous au disquaire Supersonic Records le Vendredi 5 Novembre pour leur Release Party.

– Live à 19h00

– Suivi d’une séance de dédicaces

– Nouvel album en vente sur place

Depuis leurs premiers concerts il y a une dizaine d’années, les Howlin’ Jaws sont devenus une légende urbaine. Sexy comme Elvis, avec les mélodies de la pop 60’s anglaise et l’énergie tranchante du garage rock américain. La magie est enfin capturée par le trio dans un premier album très attendu, et qui tient toutes ses promesses. Un premier album, c’est spécial et les Howlin’ Jaws ont pris leur temps pour peaufiner le leur.

Avec son riff à la Chuck Berry pris en stop sur la Route 66, le single “Heartbreaker” file vers un rendez-vous amoureux. Guitares swampy bluesy en avant, “She Lies”, “Long Gone” et “Sugar Mummy” vont vers le Sud. “Dust” pose l’ambiance d’un western spaghetto-oriental. Partout, le chant (à une, deux ou trois voix) et les loopings mélodiques évoquent trois garçons dans le vent et partout, le groupe avance comme un gang de sexy félins, la rue leur appartient, rien ne semble pouvoir les arrêter.

Aujourd’hui comme il y a dix ans, la musique des Howlin’ Jaws est un fantasme, un voyage dans l’espace-temps du rock comme un voyage de noces, une déclaration d’amour !

Supersonic Records 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :Supersonic Records 0149234190 https://www.facebook.com/events/624654251864290/

