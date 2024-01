HOWLIN’ JAWS LE MAKEDA Marseille, jeudi 30 mai 2024.

Le groupe parisien HOWLIN’ JAWS est de retour avec un second album Half Asleep Half Awake qui vous redonne foi dans le rock avec un condensé de tubes surpuissants, mélodies lumineuses et jams démoniaques. Sur ce disque produit par Liam Watson (WHITE STRIPES, TAME IMPALA…), ils ont troqué l’efficacité par la spontanéité, découlant de leur expérience comme backing-band d’une troupe de théâtre où le groupe devait improviser lors des représentations de la pièce Électre des bas-fonds . Fort de cette expérience scénique unique et de morceaux incandescents, HOWLIN’ JAWS s’impose comme une évidence, la meilleure chose qui soit arrivée au rock français depuis des années !En première partie PLEASURES, groupe incontournable de la scène du Sud, formé par des ex NEUROTIC SWINGERS. Ils nous proposent une power pop élégante qui donne irrémédiablement des fourmis dans les jambes. Leur nouvel album a été unanimement salué par la presse spécialisée.« Marseille n’est pas vraiment un bastion rock. C’est pour cela que Shake That Tree apparait comme une douce anomalie auditive. Nous voilà en présence d’un album d’indie rock à l’anglaise, ou même à l’australienne puisque ces onze titres évoquent ici The Jesus And Mary Chain, là les Go-Betweens. Dans les années 2030, Marseille deviendra-t-elle une ville rock ? » (Magazine MAGIC)La webzine ANTICHAMBRE et sa joyeuse bande d’activistes du concert animera cette soirée spéciale par de projections et autres surprises à l’occasion de leur premier anniversaire.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:30

LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13