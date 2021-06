Paris Terrasse du Trabendo Paris Howlin’ Jaws • Alvilda / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Howlin’ Jaws • Alvilda / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 29 juillet 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • HOWLIN’ JAWS (Rock’n’Roll – Le Cèpe Records – Paris) Avec à peine 27 ans de moyenne d’age au compteur, HOWLIN’ JAWS sont devenus une légende urbaine – et bien au-delà du périph. Il faut les avoir vus sur scène: sexy comme Elvis en 55, avec les mélodies de la pop 60’s anglaise et l’énergie tranchante du garage-rock américain. La magie est enfin capturée par le trio dans un premier album très attendu, qui paraitra en octobre 2021 et qui tient toutes ses promesses • ALVILDA (Powerpop – Paris) «Inspirées par Protex, The Nerves ou encore les Undertones, Nina, Eva, Mélanie et Sandra proposent une pop mélodique bourrée d’une énergie rafraîchissante.» • DJ SET Satisfaction par Alex Croq Mac et Ed Bertram https://open.spotify.com/playlist/01iuLDa0olRlOwP23sErRB… Infos pratiques • Jeudi 29 Juillet 2021 de 18h30 à 2h • Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) • En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris) • Buvette et Foodtrucks sur place: CB only Situation sanitaire Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières encore quelques temps… comme ça nous pourrons voir le Supersonic et le Trabendo rouvrir tout bientôt Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019 Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/3827728984019140 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-07-29T19:00:00+02:00_2021-07-30T02:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Terrasse du Trabendo Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Ville Paris lieuville Terrasse du Trabendo Paris