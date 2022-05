Howlin’ Grassman VS Stompin’ Bigfoot, 20 mai 2022, .

Howlin’ Grassman VS Stompin’ Bigfoot

2022-05-20 – 2022-05-20

C’est un duo qui existe depuis 2015. Il est composé d’Étienne Grass et de Lionel Mauguen. Ils puisent leurs influences aussi bien dans le blues du delta, le proto punk des 50’s, que dans les dissonances chamaniques des musiques industrielles. En résulte une musique primitive et répétitive menée par une batterie minimaliste, des guitares rockab’ rouillées et une voix scandée et rocailleuse.

Etienne Grass (voix, batterie, guitare), a joué dans Electric Bazar Cie, joue actuellement dans la Cie

de danse et théâtre de rue Xav to yilo.

Lionel Mauguen (batterie, guitare, voix), joue actuellement dans Oko (jazz), Burek (quintette électrique balkanique).

dernière mise à jour : 2022-05-05 par