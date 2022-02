Howl2122 Le Tambour – Université Rennes 2, 15 mars 2022, Rennes.

Howl2122

Le Tambour – Université Rennes 2, le mardi 15 mars à 20:00

« L’année de pandémie a été une expérience commune à grande échelle de privation de sensations à long terme. Les paysages sensoriels ont été littéralement renversés. Pendant cette première année où les universités sont restées fermées, deux textes m’ont (ré)explosé au visage : _**Howl**_, d’Allen Ginsberg et _**De La Démocratie en Pandémie**_ de Barbara Stiegler. L’effet a été celui d’un coup de bélier, de l’eau qui revient brutalement couler dans un cours qui s’assèche, et qui fait exploser les barrages bien scellés par la distanciation : L’appel du dehors, l’appel à la sortie de route, les sensations qui débordent dans l’un. L’intelligence collective, le lien et la transdisciplinarité mis à l’œuvre dans l’autre. J’ai envie d’écrire une sorte de pendant très lointain à _**Howl**_ au regard de la jeunesse universitaire d’aujourd’hui et de l’expérience qu’elle a traversé pendant plus d’un an. Pourquoi cette jeunesse n’est pas écoutée ? Pourquoi le savoir universitaire est si violemment remis en question ? _**Howl2122**_ est une recherche textuelle, sonore et scénique. Un projet de l’urgence dans l’urgence, avec une optique de témoignage. Mais ce n’est pas du documentaire. C’est une tentative d’expression poétique bien ancrée dans le réel, à partir d’une situation où le Dire est au bord des lèvres, mais aucune place collective ne lui a été donné. » Laure Catherin – Janvier 2022 — Le projet _**Howl2122**_ est le fruit d’ateliers de création avec les étudiant.es de Rennes 2 et d’une résidence artistique menés sur le campus entre septembre 2021 et février 2022. Ce spectacle est présenté en partenariat avec le Théâtre du Cercle.

Tarif plein : 5€ / Tarif Sortir : 3€ / Gratuit pour les étudiant.es de Rennes 2

Par la comédienne et metteure en scène Laure Catherin, accompagnée de Delphine Battour et Raphaël Mars.

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T20:30:00